Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 10:00

Ресторанная курочка с овощами — просто и эффектно! Выглядит как от повара

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ресторанная курочка с овощами — просто и эффектно! Это блюдо выглядит так аппетитно, что кажется, будто его приготовил шеф-повар. Сочная курица, хрустящие овощи и ароматные грибы — идеальное сочетание для семейного ужина или приема гостей.

Ингредиенты

  • Куриные бедра — 3 шт.
  • Шампиньоны — 200 г
  • Картофель — 400 г
  • Помидор — 1 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Баклажан — 1/2 шт.
  • Кабачок — 1/2 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 3–4 зубчика
  • Соевый соус и мед — по вкусу
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль, перец, приправа — по вкусу

Приготовление

  1. Подготовка. Овощи моем, чистим и нарезаем. Курицу обсушиваем, немного солим, перчим и приправляем.
  2. Ароматная основа. В разогретой сковороде обжариваем лук и чеснок, затем убираем их, оставляя ароматное масло.
  3. Картофель. Жарим кружочками до золотистой корочки.
  4. Овощи по очереди: перец и кабачок — по 2 минуты с каждой стороны, чтобы сохранить хруст. Шампиньоны — до румяности. Баклажан и помидоры — быстро обжариваем в конце.
  5. Курица. Обжариваем бёдра до румяной корочки и полной готовности со специями. В конце добавляем соевый соус и мед, чтобы курица заглазировалась.

Подача. Выкладываем курицу в центр, вокруг — горки овощей. Аромат и вид блюда впечатлят даже самых привередливых едоков!

Ранее мы готовили пасту с курицей по-тоскански со сливочным соусом! Вкус из Италии дома.

курица
овощи
простой рецепт
быстрый рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кузбасского чиновника осудили за махинации с жильем для детей-сирот
Десятки миллионов таблеток из Дубны заполняют российские аптеки
Обстрелы ВСУ вызвали перебои с водой и светом в российском регионе
Антенну для 5G отечественного производства успешно испытали в Москве
«Живыми отсюда не выйдете: боец «Айдара» вспомнил о жестокости командования
Юрист объяснила, как загорать в парках и не нарваться на штраф
В Ростовской области погибли двое саперов при разминировании дрона
Девушка осталась без скальпа после посещения ярмарки
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 29 июля, фото и видео
«Вампир» Краснов высказался о дальнейшем участии в «Битве экстрасенсов»
«Забрал все мои рекорды»: экс-игрок «Вашингтона» сравнил Овечкина с поездом
В Краснодарском крае местные жители задержали подозреваемого в педофилии
В московском зоопарке попал на видео недавно родившейся кенгуренок
Один из главных союзников России оценил возможную встречу Путина и Трампа
На Западе раскрыли, как премьер-министр Великобритании окажется в изоляции
Таксиста из Узбекистана заподозрили в изнасиловании россиянки
Украинка на глазах ребенка жестоко расправилась с мужем, узнав его тайну
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России
Вдова бойца СВО свозила любовника в Египет на «гробовые» и попала под суд
Политолог объяснил, как использовать взлом «Аэрофлота» в интересах России
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Сожгли установки Patriot из Германии: удары по Украине сегодня, 27 июля
Россия

Сожгли установки Patriot из Германии: удары по Украине сегодня, 27 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.