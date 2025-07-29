Ресторанная курочка с овощами — просто и эффектно! Выглядит как от повара

Ресторанная курочка с овощами — просто и эффектно! Это блюдо выглядит так аппетитно, что кажется, будто его приготовил шеф-повар. Сочная курица, хрустящие овощи и ароматные грибы — идеальное сочетание для семейного ужина или приема гостей.
Ингредиенты
- Куриные бедра — 3 шт.
- Шампиньоны — 200 г
- Картофель — 400 г
- Помидор — 1 шт.
- Болгарский перец — 1 шт.
- Баклажан — 1/2 шт.
- Кабачок — 1/2 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 3–4 зубчика
- Соевый соус и мед — по вкусу
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Соль, перец, приправа — по вкусу
Приготовление
- Подготовка. Овощи моем, чистим и нарезаем. Курицу обсушиваем, немного солим, перчим и приправляем.
- Ароматная основа. В разогретой сковороде обжариваем лук и чеснок, затем убираем их, оставляя ароматное масло.
- Картофель. Жарим кружочками до золотистой корочки.
- Овощи по очереди: перец и кабачок — по 2 минуты с каждой стороны, чтобы сохранить хруст. Шампиньоны — до румяности. Баклажан и помидоры — быстро обжариваем в конце.
- Курица. Обжариваем бёдра до румяной корочки и полной готовности со специями. В конце добавляем соевый соус и мед, чтобы курица заглазировалась.
Подача. Выкладываем курицу в центр, вокруг — горки овощей. Аромат и вид блюда впечатлят даже самых привередливых едоков!
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