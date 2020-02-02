https://static.news.ru/photo/c493324e-4591-11ea-83d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Росстат опубликовал статистику численности постоянного населения регионов страны. Наибольшая убыль зафиксирована в Приволжском (110,8 тысяч человек), Сибирском (54,2 тысяч) и Дальневосточном (21,3 тысяч) федеральном округах.

В верхнюю часть рейтинга попали Саратовская область (19 тысяч человек), Омская (17,6 тысяч), Кемеровская (16,5 тысяч) области, Алтайский край (15,8 тысяч), а также Волгоградская область (15,8 тысяч).

Наибольший прирост населения показали Северо-Кавказский федеральный округ (62 тысяч), Центральный ФО (61,4 тысяч), Южный (11,6 тысяч), Уральский (10,4 тысяч) и Северо-Западный (5,2 тысяч), говорится на официальном сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дольше всех в России трудятся жители Калининградской области (в среднем 39,2 часа в неделю). За этим регионом по показателю следуют Еврейская автономная (39,1), Рязанская (39) и Воронежская (39) области.

Отмечается, что также много времени работают во Владимирской области (38,8), Республике Марий Эл (38,3), Севастополе (38,3) и Саратовской области (38,3).

Наименьшая продолжительность рабочей недели зарегистрирована в Республике Алтай (33), Ненецком автономном округе (33,1) и Мурманской области (33,6).