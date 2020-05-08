Регионам передали больше 1,5 тысяч аппаратов ИВЛ

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о распространении аппаратов искусственной вентиляции лёгких. По его словам, регионам передали больше 1500 приборов.

Больше тысячи из них получены от Минпромторга, ещё около 500 — через прямые контракты с производителями, передаёт ТАСС.

Ранее законтрактованные регионами напрямую порядка 500 аппаратов уже поставлены. И плюс в рамках исполнения государственного контракта, который профинансирован правительством через Минпромторг, мы уже поставили в регионы более 1000 ИВЛ, — сказал он.

Как писал NEWS.ru, в России доля выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысила 14%. По данным оперштаба, в стране выздоровел каждый седьмой заболевший коронавирусом. За сутки выписались рекордное число пациентов — 2805. Всего в стране вылечились и выписаны из больниц 26 608 человек.