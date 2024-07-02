Рецепт панкейков: готовим быстрый завтрак для большой семьи

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Рецепт панкейков

В больших семьях перед хозяйками каждое утро встает вопрос: что приготовить на завтрак быстро и чтобы все остались сыты. Делимся рецептом панкейков — они готовятся быстрее, чем блины, и содержат меньше калорий, чем оладьи.

Ингредиенты:

молоко 3,2% — 1,5 ст.;

яйцо куриное — 2 шт.;

мука пшеничная— 280 г;

разрыхлитель для теста — 1 ч. л.;

сахар — 4 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

ванилин, соль — по вкусу.

Миксером или венчиком взбить яйца с солью и сахаром, ввести немного подогретое молоко, масло, разрыхлитель и ванилин, снова взбить. Муку просеять, небольшими порциями подсыпать в тесто, не переставая мешать.

Разогреть сковороду с антипригарным покрытием, при необходимости смазать небольшим количеством масла для выпекания первых порций панкейков. Вылить 1 ст. л. теста на середину и поставить на большой огонь. Когда на поверхности появятся пузырьки, перевернуть лопаткой для блинов и обжарить до готовности. Для ускорения процесса готовить можно сразу на двух или трех сковородках.

Панкейки, приготовленные по такому рецепту, подают с вареньем, сметаной, джемом, медом и сгущенкой.

Калорийность на 100 г: 228,95 ккал, БЖУ: 6,46/5,58/37,51.

Время приготовления: 30–40 минут.

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