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19 июля 2025 в 12:10

Разошелся рецепт по всему району! Печеночные рулетики с сырной начинкой!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печеночные рулеты с чесноком, луком и сыром — нежная вкуснятина! Эти ароматные рулетики из печени покорят даже тех, кто не слишком любит субпродукты. Нежная печеночная основа в сочетании с пикантной сырно-луковой начинкой создает потрясающий вкусовой дуэт. Блюдо готовится быстро, а результат получается достойным даже праздничного стола.

Для начала подготовьте печеночную массу: 500 г куриной печени промойте, обсушите и измельчите в блендере до однородности. Добавьте 1 яйцо, 2 столовые ложки муки, соль и черный перец по вкусу, тщательно перемешайте. Теперь займемся начинкой: мелко нарежьте 1 репчатый лук и 2 зубчика чеснока, обжарьте на растительном масле до мягкости и золотистого оттенка. Снимите с огня и смешайте с 100 г мягкого сыра (подойдет сливочный или творожный).

На разогретую сковороду выливайте печеночную массу тонким слоем, как для блинчиков. Обжаривайте с двух сторон до легкой румяности. Готовые печеночные блины выложите на доску, распределите на каждый по 1–2 ложки начинки и аккуратно сверните рулетиком. Для более насыщенного вкуса можно слегка обжарить готовые рулеты на сковороде или подавать сразу, украсив зеленью. Пальчики оближешь!

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завтраки
рулеты
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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