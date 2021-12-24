Путин заявил о росте зарплат в России

Президент России Владимир Путин на традиционной итоговой пресс-конференции заявил, что в стране стали расти зарплаты. Однако, по его словам, доход увеличился не у всех жителей страны.

Среднемесячная зарплата начала расти, — сказал Путин, добавив, что все цифры указываются в усреднённом значении.

Ранее сообщалось, что в 2022 году лишь треть российских компаний планируют повысить зарплаты своим сотрудникам. Об этом заявили аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР). Эксперты также добавляют, что только пятая часть компаний собираются расширять свой штат.

Также стало известно, что по итогам года, согласно данным исследования, половина компаний ожидают роста выручки и операционной прибыли. В настоящее время рост выручки и прибыли отмечают 32% и 26% компаний, а для каждой пятой компании характерно снижение данных показателей.