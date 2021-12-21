Не собираются повышать зарплату россиянам 60% работодателей

В 2022 году лишь треть российских компаний планируют повысить зарплаты своим сотрудникам, сообщают аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР). Эксперты также добавляют, что только пятая часть компаний собираются расширять свой штат. Об этом сообщает агентство ПРАЙМ.

В 2022 году каждая пятая компания (22%) планирует увеличить численность кадров (в пределах 10%) и ещё треть (33%) говорит о росте заработной платы (в пределах 11%), — рассказали в ЦСР.

По итогам года, согласно данным исследования, половина компаний ожидают роста выручки и операционной прибыли. В настоящее время рост выручки и прибыли отмечают 32% и 26% компаний, а для каждой пятой компании характерно снижение данных показателей.

Ранее стало известно, что пенсионеры, отработавшие в сельской местности 30 и более лет, которые в настоящее время не трудоустроены, получают повышенную пенсию. С 1 января 2022 года право на «сельскую надбавку» будет сохраняться у граждан независимо от места их проживания. Сейчас нужно обязательно проживать на селе, чтобы её получать.

Работа, которая выполнялась до 1992 года в колхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, включается в сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности.