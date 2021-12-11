ПФР объяснил, кто получит надбавку к пенсии с 1 января 2022 года

Пенсионеры, отработавшие в сельской местности 30 и более лет, которые в настоящее время не трудоустроены, получают повышенную пенсию. С 1 января 2022 года право на «сельскую надбавку» будет сохраняться у граждан независимо от места их проживания. Сейчас нужно обязательно проживать на селе, чтобы её получать, сообщили «Российской газете» в Пенсионном фонде России (ПФР).

Издание отмечает, что работа, которая выполнялась до 1992 года в колхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, включается в сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности.

Право на «сельскую надбавку» после 1992 года получают пенсионеры, которые были заняты в растениеводстве и животноводстве. При этом работа может выполняться в организациях, основной вид деятельности которых — сельское хозяйство, или в структурных подразделениях растениеводческого и животноводческого направлений, даже если сельское хозяйство — не основной вид деятельности.

Ранее сообщалось, что на карту «Мир» в России теперь приходят все социальные выплаты. Она стала единственной государственной платёжной системой. Если пенсионеры выбирают способ получения выплат на карту, то им оформляют именно «Мир». Но у неё есть ряд недостатков, например, если дети слишком часто переводят на карту небольшие суммы, банк может её заблокировать.