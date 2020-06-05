Путин заслушает доклад главы МЧС о ЧП в Норильске

https://static.news.ru/photo/fb659306-a717-11ea-aca1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Евгений Зиничев Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 5 июня заслушает доклад главы МЧС Евгения Зиничева о ликвидации последствий ЧП в Норильске, где произошёл разлив нефтепродуктов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Будет полноформатная, достаточно интересная телеконференция. <...> Будет рассмотрен и вопрос о ситуации по ликвидации разлива дизтоплива в Красноярском крае, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Песков уточнил, что в дистанционном формате планируются выступления руководства Красноярского края и главы компании «Норникель» Владимира Потанина.

Авария в Норильске произошла 29 мая. В результате разгерметизации резервуара из него вытекло около 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть которого попала в местные водоёмы. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. На территории Красноярского края введён режим ЧС. Разлив топлива был признан чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Глава МЧС Николай Зиничев заявил, что причиной разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива стало проседание свай фундамента, и подчеркнул, что МЧС нашло решение по способам ликвидации утечки. Однако министр не уточнил, о каком конкретном решении идёт речь.

5 июня МЧС сообщило о локализации места разлива дизельного топлива. На месте аварии было собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов.

По факту аварии был возбуждён ряд уголовных дел по статьям о нарушении правил охраны окружающей среды, загрязнении вод и порчи земли (ст. 246, 250, 254 УК РФ). В итоге они были объединены в одно производство и переданы в центральный аппарат СКР. Позднее ведомство возбудило ещё одно дело — по статье о халатности, писал NEWS.ru.