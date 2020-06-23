Путин выразил благодарность медикам за борьбу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8d018ef8-b561-11ea-a340-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поблагодарил всех врачей и других медицинских работников за борьбу с пандемией коронавиурса.

Душа и опора нашего здравоохранения — люди. Благодарю всех медиков, принявших основной удар эпидемии, — цитирует российского лидера РИА Новости.

Путин наградил около 900 медицинских работников медалью Луки Крымского 20 июня 2020 года. На пресс-конференции он поблагодарил врачей за самоотверженный труд во время пандемии коронавирусной инфекции. Путин назвал медиков героями, которые мужественно выполняют свой долг.

Помимо этого, депутаты Госдумы предложили увековечить память людей, погибших в ходе пандемии коронавируса. Власти Санкт-Петербурга предложили создать официальный мемориала медикам.

На сегодняшний день в России выявлено 899 705 случаев коронавирусной инфекции. От заболевания выздоровели 356 429 пациентов, а скончались — 8 359 человек.

Как информировал NEWS.ru, врачи умирают от коронавируса в РФ в 16 раз чаще, чем в других странах. К такому выводу пришли журналисты «Медиазоны», которые провели анализ смертности.