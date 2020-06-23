Путин: вакцина от COVID-19 важна, но это не панацея

https://static.news.ru/photo/d41c87e8-b561-11ea-bd33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцина от COVID-19 важна, но это не панацея. Заболеванию можно противостоять лишь с соблюдением всех профилактических мер, заявил президент РФ Владимир Путин.

Сама по себе вакцина, исключительно важна, но она — не панацея. Противостоять угрозе можно только за счёт соблюдения всего комплекса санитарных, профилактических мер. И конечно, огромная, определяющая роль принадлежит здесь системе здравоохранения, — отметил в обращении к россиянам.

По словам Путина, уверенность в эффективности и надежности вакцины от COVID-19 должна быть 100%. Однако торопиться с её созданием нельзя. Лекарство должно быть надёжным, чтобы подошло гражданам всех возрастов и особенностей здоровья.

Все мы хотим, чтобы столь нужный препарат появился как можно скорее. Но здесь принцип может быть только один — известный врачебный принцип «не навреди», — подчеркнул российский лидер.

По данным на 23 июня, в мире коронавирусом заразились более 9,1 млн человек, более 472 тысячи умерли, более 4,5 млн выздоровели.

В России зарегистрировано 899 705 случаев коронавирусной инфекции (+7425 за последние сутки), 356 429 выздоровели (+12 013 за последние сутки). Умерли 8359 человек (+153 за последние сутки).

Как писал NEWS.ru, вакцина от коронавируса, которую разработали НИЦ эпидемиологии им. Гамалеи совместно с Минобороны, будет эффективна два года. Вводить её надо будет два раза, так как кодирующий спайк-белок коронавируса ген вводится на разных носителях. Двукратный приём даёт возможность увеличить защиту на больший период времени, рассказала руководитель центра Александр Гинцбург. Для массовой вакцинации россиян понадобится выпустить 70 млн доз препарата. На данный момент решается вопрос масштабного выпуска вакцины.

Гинцбург также сообщил, что быстрый выход на клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции обусловлен хорошей технологической платформой, зарекомендовавшей себя при создании вакцины от вируса Эбола.