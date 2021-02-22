Путин утвердил уголовное наказание за склонение в Сети к приёму наркотиков

https://static.news.ru/photo/c3b8ab74-767d-11eb-bcf9-96000091f725_660.jpg Фото: Pexels

Президент РФ Владимир Путин одобрил закон, который подразумевает уголовное наказание до 10 лет лишения свободы за склонение в Интернете к употреблению наркотиков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон дополняет статью УК РФ, предусматривающую наказание за склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ, новым квалифицирующим признаком — совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе Интернета. За это будет грозить от 5 до 10 лет лишения свободы с возможным ограничением свободы на срок до двух лет.

Согласно документу, начинает действовать повышенная ответственность за склонение к употреблению наркотиков, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, — лишение свободы на срок от 12 до 15 лет, запрет занимать ряд должностей или заниматься определённой деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с возможным ограничением свободы на срок до двух лет.

Ранее NEWS.ru писал, что на российских дорогах в прошлом году сотрудники ГИБДД выявили 22,4 тысячи водителей, находящихся в состоянии наркотического опьянения. В сравнении с 2019 годом их число увеличилось на 5%. При этом количество пойманных за рулём в алкогольном опьянении практически не изменилось.