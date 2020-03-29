https://static.news.ru/photo/d3582f48-719f-11ea-b0c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к гражданам 25 марта в связи с ситуацией на фоне распространения коронавируса.

Глава государства поручил правительству начать с апреля в течение трёх месяцев ежемесячные дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей семьям с детьми до трёх лет, которые имеют право на получение материнского капитала.

Также президент поручил определить перечень сфер экономики, которые больше всего пострадали, в том числе из-за распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, будет организован постоянный мониторинг экономической ситуации в РФ.

Глава государства считает необходимым продлить отсрочку на полгода налоговых платежей для малого и среднего бизнеса, кроме НДС. Также будет отсрочена на шесть месяцев уплата микропредприятиями страховых взносов в социальные фонды.

Кроме того, Путин поручил утвердить к 15 апреля план по кредитованию реального сектора экономики. Полный перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России выступил с экстренным обращением к нации 25 марта. Он предложил уравнять размер больничных и МРОТ, снизить размер страховых отчислений работодателей с 30% до 15% и другие меры. Глава государства сделал общероссийскими выходными все будние дни до 5 апреля и призвал не выходить в людные места.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.