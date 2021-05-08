Путин поздравил россиян с Днём Победы

https://static.news.ru/photo/8f735a2a-b099-11eb-a399-96000091f725_660.jpg Эмомали Рахмон, Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днём Победы, — сказал глава государства во время торжественного выступления на Красной площади.

Президент отметил, что для россиян этот день всегда будет священным, они всегда будут помнить, что величественный подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ.

Перед началом смотра в память о павших в Великой Отечественной войне Владимир Путин объявил минуту молчания.

Торжественный военный парад Победы на Красной площади начался в 10:00. В мероприятии участвуют более 12 тысяч военнослужащих и свыше 190 единиц наземной военной техники, в том числе образцы времён войны.

Ранее стало известно, что накануне Дня Победы Владимир Путин обратился со своим традиционным поздравлением к президентам и руководителям девяти бывших постсоветских государств. Исключение составили только две страны — Грузия и Украина.