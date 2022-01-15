Путин потребовал учесть в поправках о ковид-сертификатах все ситуации

При работе над поправками к законопроекту о ковид-сертификатах должны быть учтены все возможные жизненные ситуации и обеспечено соблюдение прав граждан. Данное требование содержится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам прошедшего в декабре съезда общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», который опубликован на сайте Кремля.

Обеспечить доработку проекта федерального закона № 17357–8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», обратив особое внимание на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учёта всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона, — говорится в тексте документа.

Глава государства отметил, что необходимо обеспечить получение различными категориями граждан документов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или перенесённое заболевание, либо наличие медицинских противопоказаний к прививке.

Кроме того, Путин поручил проанализировать влияние закона на деятельность организаций в различных сферах экономики.

Ответственными за реализацию поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Отчитаться перед президентом они должны до 30 января.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о поправках, которые будут внесены ко второму чтению в законопроект «О внесении изменений в федеральный закон „О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“» . В частности, срок действия сертификата для пациента с медицинскими противопоказаниями к вакцинации сможет устанавливать Минздрав. Кроме того, военным и приравненным к ним лицам документ будет выдаваться с соблюдением требований защиты данных.

Голикова добавила, что рассмотрение документа было решено отложить из-за «высокой неопределённости» развития эпидситуации.

Ранее Голикова сообщила, что сертификаты переболевшего коронавирусом начнут выдавать по результатам теста на антитела с февраля 2022 года. Сертификаты смогут получать и те, кто переболел COVID-19 «неофициально». Сдавшим положительный тест на коронавирус после 1 января 2021 года, но не обращавшимся к врачу, будут при наличии антител выдавать их на год, а тем, кто за помощью не обращался и тест не сдавал, — на полгода.

Поправки в закон «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» предусматривают, что граждане РФ смогут посещать места проведения массовых мероприятий, а также объекты общественного питания и розничной торговли, предъявив QR-код о прививке, документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом, или медицинский отвод от вакцинации. Нововведения не коснутся аптек, магазинов с продуктами и товарами первой необходимости.