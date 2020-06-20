Путин поручил внедрить в российскую медицину искусственный интеллект

https://static.news.ru/photo/9d1616bc-b2f8-11ea-8833-fa163e074e61_660.jpg Фото: COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В работе медицинских учреждений на всех уровнях необходимо обеспечить широкую цифровизацию и использование технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с медиками.

По словам главы государства, сейчас нужно обязательно идти вперёд, используя опыт, который был получен в ходе борьбы с коронавирусом и честно анализируя достижения и нерешённые вопросы. Речь идёт, по мнению президента, не только о борьбе с эпидемиями, но и в целом о повышении надежности всей системы здравоохранения.

Путин подчеркнул, что для достижения этих целей предстоит на порядок повысить доступность современной диагностики заболеваний, а также укрепить кадровый состав поликлиник, больниц, служб скорой и неотложной медицинской помощи и фельдшерско-акушерских пунктов, передаёт ТАСС.

При этом, как отметил президент, сделать это нужно по всей России, а не в отдельных организациях или городах и населённых пунктах. Это необходимо, чтобы россияне могли «получить качественную медицинскую помощь, жили долгой здоровой жизнью, а медицинские работники трудились в современных условиях, применяли самое передовое оборудование, могли постоянно повышать свою квалификацию».

Мы видим, как вы относитесь к своему делу. Мы вас любим, ценим и будем поддерживать, — добавил Путин, обращаясь к медикам.

Ранее сообщалось, что российские и иностранные медики и волонтёры за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, спасение жизней пациентов будут получать орден Пирогова и медаль Луки Крымского.

Как писал NEWS.ru, глава Росздравнадзора на всероссийской онлайн-конференции по поводу Дня медицинского работника заявила, что в стране умерли 489 медицинских работников, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Эти данные оказались существенно выше официальных показателей и даже неофициальных подсчётов.