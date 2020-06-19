Орден Пирогова и медаль Луки Крымского смогут получить врачи и волонтёры

https://static.news.ru/photo/f5b361c4-b25a-11ea-bfda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского будут вручаться российским и иностранным медицинским работникам и волонтёрам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, спасение жизней пациентов.

Орден Пирогова смогут получить россияне за заслуги в борьбе с эпидемиями, самоотверженность во время оказания медицинской помощи в условиях ЧС, военных действий. Также награда будет вручаться за вклад в укрепление здоровья, в том числе предупреждение возникновения и развития заболеваний, разработку инновационных методов лечения и лекарств.

Ордена будут удостоены граждане за личные заслуги в подготовке медицинских кадров, вклад в организацию оказания скорой медпомощи, стационарный уход за пациентами, личные заслуги по поддержке хосписов, госпиталей, больниц. Кроме того, орден смогут получить за заслуги в развитии добровольческой деятельности, сохранении традиций милосердия, за безвозмездную помощь людям, передаёт ТАСС.

Медалью Луки Крымского награждаются медики и фармацевты за заслуги в области охраны здоровья граждан, вклад в организацию оказания медпомощи, обеспечение людей лекарственными препаратами, за разработку лекарств, подготовку медицинских кадров, за самоотверженность при лечении пациентов, спасение их жизни.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского. В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что это сделано в целях совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации. Указом также утверждаются статут ордена и положение о медали, описание этих наград и их рисунки.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о награждении волонтёров знаком отличия «За благодеяния». Согласно документу, он будет вручаться за значительный личный вклад в дело волонтёрства, сохранение традиций милосердия, реализацию социально значимых проектов и безвозмездную помощь людям.