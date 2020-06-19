Список наград РФ пополнился орденом Пирогова и медалью Луки Крымского

https://static.news.ru/photo/b33e1dd8-b229-11ea-b991-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского.

В сообщении пресс-службы Кремля отмечается , что это сделано в целях совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации.

Указом также утверждаются статут ордена и положение о медали, описание этих наград и их рисунки.

Ранее NEWS.ru писал, что Украинская православная церковь (УПЦ) намерена канонизировать хирурга Николай Пирогова. В настоящее время собираются необходимые для этого сведения о чудесах исцеления, с которыми сталкивались верующие. Член синодальной комиссии УПЦ по канонизации митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука отметил, что жизненный путь Пирогова имеет схожесть с биографией другого хирурга и священнослужителя архиепископа Луки (Войно-Яснецкого), впоследствии канонизированного.