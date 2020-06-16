Хирурга Пирогова УПЦ хочет причислить к лику святых

Украинская православная церковь объявит сбор сведений о чудесах, с которыми верующие столкнулись при обращении за помощью к хирургу Николаю Пирогову после его кончины. Такие данные необходимы, чтобы канонизировать знаменитого медика.

Об этом РИА Новости сообщил член синодальной комиссии УПЦ по канонизации митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука. По его словам, сейчас пока только собираются и изучаются факты чудесного исцеления.

Архиерей также обратил внимание на схожесть жизненного пути Николая Пирогова и другого хирурга, впоследствии канонизированного, — святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

Мы знаем, что оба они были хирургами, любили анатомию. Оба спасали жизни раненным на полях войн. Николай Иванович жил и трудился во времена царской власти, а святитель Лука во времена советской, — сказал он.

Хирург и общественный деятель Николай Пирогов родился в 1810 году. Он был первый, кто выступил с идеей пластических операций, выдвинул идею костной пластики, применил наркоз в военно-полевой хирургии, а также впервые наложил гипсовую повязку в полевых условиях. Сконструированная им маска для эфирного наркоза используется в медицине до сих пор.

Знаменитый врач умер в 1881 году. Он был похоронен в своём имении Вишня под Винницей в семейной усыпальнице, его тело с согласия церковных властей было забальзамировано.

Ранее NEWS.ru писал, что общественники хотят канонизировать первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. ​С таким предложением к патриарху обратились члены общественной организации «Национальный комитет +60». По их словам, верующие считают политика святым уже давно. Его могилу «посетил» Николай Угодник. Именно Собчак вернул городу Святого Петра родовое имя, передал Лавру и Казанский собор РПЦ. Также они заявили, что в число благодеяний Собчака входит содействие Владимиру Путину, который долгое время способствует процветанию России. При этом самого президента эта организация ранее также хотела причислить к лику святых в кратчайшие сроки.