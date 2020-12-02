Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса

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Президент Владимир Путин поручал начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели (7-13 декабря). В первую очередь прививку получат врачи и учителя.

Такое заявление политик сделал в ходе открытия многофункциональных медцентров Минобороны. Он отметил, что в настоящий момент в России произведено около 2 млн доз препарата «Спутник V».

Это даёт нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию. Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации, — сказал он заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой.

В РФ в настоящее время зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона». Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ещё ни одна вакцина от коронавируса не прошла окончательную регистрацию. Об этом рассказал в ходе онлайн-брифинга директор Управления ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари.