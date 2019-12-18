https://static.news.ru/photo/4e31f498-224e-11ea-8e18-fa163e074e61_660.jpg Иван Голунов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Президент Владимир Путин прокомментировал дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого летом задержали по подозрению в сбыте наркотиков.

Отвечая на вопрос по этой теме российский лидер подчеркнул, что в отношении всех пяти отстранённых сотрудников правоохранительных органов возбуждены уголовные дела.

При этом он заявил, что решение засекретить эти материалы действительно было принято, так как в ходе расследования появляются вопросы, которые касаются организации оперативно-розыскной деятельности, а эта информация считается закрытой.

Но это не значит, что разбирательство не должно идти должным образом, — подчеркнул Путин.

Ранее глава государства высказался о награждении Рамзана Кадырова и его отца Ахмад-Хаджи званиями Героев России. По словам российского лидера, просто так подобные звания никому не присваивают.

Как писал NEWS.ru, 11 декабря Голунов заявил, что подал заявление в Федеральную службу безопасности (ФСБ) с просьбой о регистрации сообщения о преступлении, касающегося применения к нему насилия и подкидывания наркотических средств сотрудниками правоохранительных органов.

Журналиста задержали по подозрению в сбыте наркотиков 7 июня. Через четыре дня глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении преследования в отношении журналиста. После этого своих должностей лишились два генерала — глава УВД по ЗАО Андрей Пучков и руководитель управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.