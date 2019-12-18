https://static.news.ru/photo/562240fc-224b-11ea-9ed2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Рамзан Кадыров Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин прокомментировал награждение Рамзана Кадырова и его отца Ахмад-Хаджи званиями Героев России. Ранее режиссёр Сокуров поднял вопрос о необходимости пересмотреть решение. По словам российского лидера, просто так подобные звания никому не присваивают.

Я званиями не разбрасываюсь, просто так такие документы не подписываю. Посмотрите на Грозный. Как он выглядел. Как Сталинград. И как выглядит теперь. В принципе, ему можно было Героя Труда давать. Но молодой пока, подождёт, — подчеркнул Путин, отвечая на вопрос журналиста в рамках пресс-конференции.

Глава государства рассказал, что жизнь Кадырова, как и его покойного отца, ежедневно подвергается опасности. Чеченский лидер «лезет под пули», лично принимая участие в боевых операциях по ликвидации террористов.

Ранее Сокуров возмутился присвоением званий Героев Ахмату и Рамзану Кадыровым. Такое заявление режиссёр сделал на заседании Совета по правам человека, обосновав тем, что аналогичную награду получили как «псковские десантники», погибшие в Чечне, сражаясь за единство страны, так и Кадыровы, когда-то воевавшие на стороне сепаратистов.

На это Кадыров ответил, что у Сокурова нет своего гражданского мнения, он выполняет чужую волю и задаёт вопросы, которые ему поручили задать чужие люди, писал NEWS.ru.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.