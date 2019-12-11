https://static.news.ru/photo/55735802-1c0c-11ea-b58f-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил режиссёру Александру Сокурову, который поставил вопрос о необходимости пересмотреть решение о присвоении Ахмату и Рамзану Кадыровым звания Героя России.

Такое заявление режиссёр сделал на заседании Совета по правам человека, обосновав тем, что аналогичную награду получили как «псковские десантники», погибшие в Чечне, сражаясь за единство страны, так и Кадыровы, когда-то воевавшие на стороне сепаратистов. На это глава Чечни ответил режиссёру в своём Telegram-канале.

Сокуров слишком вольно и с огромной неприязнью рассуждает в целом обо всём чеченском народе. Он и ему подобные, если бы не мы, давно сбежали бы из страны и лаяли бы на Россию из-за бугра, предпринимали бы жалкие попытки развалить государство. А жертв, подобных понесённым героическими псковскими десантниками, о которых вы вспоминаете только ради самопиара, стало бы на тысячи и десятки тысяч человек больше, — заявил Кадыров.

Он также добавил, что его отец умелой политикой сумел разоружить боевиков, что значительно уменьшило потери федеральных войск. Именно Ахмат-Хаджи Кадыров искоренил войну и породившие её причины, считает его сын.

Кадыров добавил, что у Сокурова нет своего гражданского мнения, он выполняет чужую волю и задаёт вопросы, которые ему поручили задать чужие люди. Кадыров сравнил Сокурова с «игрушкой в руках кукловода».

Будьте лучше мужчиной, патриотом, а не игрушкой в чьих-то руках, — посоветовал чеченский лидер.

Заседание СПЧ прошло 10 декабря под председательством президента Владимира Путина. На обращение Сокурова по поводу наград Кадыровым тот сказал, что следует учитывать последовавшие за военным конфликтом заслуги этих людей, писал NEWS.ru.

Чечня пережила два вооружённых конфликта в 1994–1996 годах и с 1999 по 2000 год. Они были связаны с провозглашением независимости региона и усилиями Москвы установить контроль над территорией. В 2000 году главой республики стал бывший сторонник сепаратистов, главный муфтий Чечни Ахмат Кадыров. Ранее он в составе войск самопровозглашённой Ичкерии участвовал в боях против официальных Вооружённых сил РФ. Однако в конце 90-х сыграл ключевую роль в мирной передаче большинства сёл и городов Гудермесского района под контроль федеральных сил. Был убит 9 мая 2004 года. После смерти Кадырова республику возглавил его сын Рамзан. Во время первой чеченской войны он вместе с отцом находился в рядах сепаратистов.

Сокуров говорил о событиях 1 марта 2000 года под Аргуном. Тогда Псковская дивизия вступила в бой со значительно превосходящим (90 против 700) по численности отрядом чеченских и арабских боевиков, руководимых Хаттабом. В живых остались только шесть бойцов Российской армии. В итоге 22 десантникам 6-й роты было присвоено звание Героя России (из них 21 — посмертно).