19 декабря пройдёт прямая линия с Владимиром Путиным. Глава государства ответит на вопросы российских журналистов и подведёт итоги уходящего года.

9:30 В ходе общения с журналистами Владимир Путин традиционно отвечает на самые волнующие вопросы. Как считают эксперты, опрошенные NEWS.ru, темы для разговора в этом году кардинально не изменятся. В первую очередь они будут касаться социально-экономической сферы. Также ожидают блок вопросов, касающихся международной политики: санкций, мирного урегулирования на Украине, взаимоотношений с мировыми державами в целом.

9:10 Большая пресс-конференция Владимира Путина начнётся в 12:00 по московскому времени. Прямую трансляцию будут вести «Россия 1», «Россия-24», «Первый», НТВ, ОТР, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

8:55 Первое общение главы государства с прессой в таком формате состоялось в июле 2001 года и продолжалось 1 час 35 минут. После 2004 года пресс-конференция Владимира Путина с журналистами длится не менее трёх часов, а в 2008 году разговор затянулся на рекордные 4 часа 40 минут.

8:40 Сотрудников СМИ, которые будут на пресс-конференции, попросили не использовать большие плакаты, желая привлечь внимание Путина. Как заявили в Управлении пресс-службы и информации президента, это может помешать работе телевизионщиков.

8:20 Пресс-конференция Владимира Путина начнётся в 12:00 и станет пятнадцатой по счёту. В этом году на неё аккредитовалось рекордное количество отечественных и зарубежных журналистов — 1895 человек.