https://static.news.ru/photo/4067ccc4-2236-11ea-a27c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналисты со всей страны начали прибывать в Центр международной торговли (ЦМТ) в Москве, где состоится большая пресс-конференция Владимира Путина. Представители СМИ приехали не с пустыми руками. В подарок российскому лидеру они привезли валенки, духовой инструмент и даже икону.

Желая привлечь внимание президента и получить возможность задать свой вопрос, пресса идёт на самые разные ухищрения. К примеру, журналисты столичного интернет-издания пришли в ярких футболках с изображением российского лидера. Волосы ребят окрашены в розовый и кислотно-оранжевый. Они хотят спросить у президента о том, как он борется с депрессией.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Мордовии привезла Путину настоящие валенки, а её коллега — национальный духовой инструмент из бересты. Журналисты из Болгарии не собираются задавать вопрос Путину, однако подготовили для него значимый подарок — икону с изображением святого — покровителя славянских народов. Также они хотят преподнести главе государства необычный аксессуар — ярко украшенную палочку под названием «сурвачка». Ею стучат по спине человеку, которому хотят пожелать удачи и здоровья в наступающем году, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудников СМИ попросили не приходить на пресс-конференцию с большими плакатами. Как заявили в Управлении пресс-службы и информации президента, это может помешать работе телевизионщиков.