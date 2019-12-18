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В Москве сегодня пройдёт большая пресс-конференция Владимира Путина. В этом году она будет юбилейной, 15-й по счёту. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российский лидер готов ответить на любые вопросы, однако на этот раз журналистам поставили одно условие.

Как заявили в Управлении пресс-службы и информации президента, в нынешнем году сотрудников СМИ попросили не использовать большие плакаты, чтобы не мешать работе телевизионщиков, желая привлечь внимание Путина.

Просьба во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А3 (297×420 мм), так как это мешает работе фотографов и операторов, — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает РИА Новости, подобные письма отправили всем аккредитованным представителям прессы.

Ранее NEWS.ru писал, что ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина 19 декабря состоится в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве.