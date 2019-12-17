На ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина в этом году аккредитовалось рекордное количество отечественных и зарубежных журналистов — 1895 человек. Первая встреча с прессой главы государства состоялась в июле 2001 года и продолжалась 1 час 35 минут. После 2004 года общение Владимира Путина с журналистами длится не менее трёх часов, а в 2008 году разговор затянулся на рекордные 4 часа 40 минут. «Пресс-конференцию, как ремонт, нельзя завершить, её можно только прекратить», охарактеризовал своё общение с прессой в 2012 году сам Владимир Путин. На какие вопросы российский лидер уже успел ответить и о чём пойдёт речь на 15-й пресс-конференции — в материале NEWS.ru.

2001–2003 годы. «Who is mister Putin?»

Первые пресс-конференции Владимира Путина можно скорее назвать ознакомительными. Журналисты, особенно иностранные, пытались понять: «Who is mister Putin?» Российский президент ушёл от ответа на этот вопрос, посоветовав делать выводы по делам. Более охотно он говорил о модернизации вооружённых сил, о союзе России и Белоруссии, а также о главной задаче, стоящей перед ним как главой государства, — «выводить из нищеты» и укреплять престиж России на международной арене.

Владимир Путин, 2002 год Владимир Вяткин/РИА Новости

Президент отозвался об идее назначения губернаторами мэров, а президентом — губернаторов и заявил об отрицательном отношении к «путинизации» всей страны — насаждению президентского культа.

Огромная опасность для такой страны, как наша,— в разжигании межнациональной и межконфессиональной розни. Абсолютно недопустимо. Это самыми лучшими, благими пожеланиями выложена дорога в ад. Давайте никогда не будем забывать про это. Если мы вступим на этот скользкий путь, мы страну не сохраним, — заявил он на пресс-конференции 24 июня 2002 года.

Уже в 2003 году Владимир Путин подчеркнул, что для России иной способ политического устройства, кроме президентской республики, «неприемлем и даже больше того — опасен». Также он рассказывал о намерении добиться удвоения ВВП за десять лет.

2004–2008 годы. «Никаких преемников»

Постепенно общение президента с прессой стало затягиваться. В 2004 году впервые пресс-конференция главы государства продолжалась более трёх часов. Самым важным событием стала бесланская трагедия. Владимир Путин признался тогда, что не думает о том, чтобы баллотироваться на пост главы государства в 2012 или 2016 году, и назвал оптимальным решение отменить выборы глав регионов и перейти к их назначению из Кремля в условиях угрозы терроризма и дезинтеграции.

Жить нужно привыкнуть по закону, а не по политической целесообразности, которую определяют где-то в другом месте за тот или другой народ, — сказал президент 23 декабря 2004 года.

Одной из главных тем 2006 года стали «газовые войны» с Украиной. Говоря об этом, Владимир Путин обвинил Киев в отборе российского газа из экспортной трубы и поднял вопрос о необходимости строить газопровод по дну Балтийского моря.

Пришлось главе государства объяснять и необходимость изымать нефтяные сверхдоходы из экономики, чтобы не допустить роста инфляции, несмотря на призывы инвестировать эти деньги в развитие страны. В ходе этой пресс-конференции он также заявил об окончании контртеррористической операции в Чечне.

В 2007 году, оценивая своё восьмилетнее пребывание у власти с исторической точки зрения, Владимир Путин отметил, что за это время удалось восстановить территориальную целостность страны, укрепить политическую систему и экономику, но признал, что проблема неравенства доходов россиян осталась нерешённой.

Пресс-конференция Владимира Путина, 2012 год kremlin.ru

Перед выборами президента РФ пресс-конференция затянулась на рекордные 4 часа 40 минут. Понятно, что больше всего внимания в феврале 2008 года было уделено предстоящей кампании и подведению итогов двух президентских сроков. Говоря о своей работе, Владимир Путин подчеркнул, что не испытывает чувства стыда перед гражданами, которые дважды избирали его на высший пост, что все эти восемь лет он «пахал, как раб на галерах» и сейчас доволен результатами своей работы.

2012–2014 годы. «Крым здесь ни при чём»

На первой встрече после перерыва в президентских сроках Владимир Путин говорил о принятом в США «акте Магнитского» и введённом в РФ в качестве ответа запрете усыновлять российских детей американским семьям. Речь также шла о масштабных акциях протеста в России и уголовных делах по «Болотному делу». Президент заявил, что не считает необходимым сажать людей в тюрьму за участие в политической акции, даже если она незаконная, но отметил недопустимость насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

У нас почему-то складывается впечатление, что демократия — это троцкизм, это анархия. Это не так! Бакунин был замечательным человеком и очень умным. Но анархия нам не нужна, так же как и троцкизм, — заявил тогда глава государства.

В 2013 году общение с журналистами проходило на фоне событий на Украине, где разгорался «Евромайдан». Путин назвал Украину братской страной, которую Россия должна поддержать в сложной ситуации, а протесты связал с внутриполитической борьбой, а не вопросом о подписании соглашения с ЕС. При этом он отметил, что в случае подписания этого соглашения наша страна должна будет защищать свой рынок.

Если кто-то говорит, что у украинского народа украли европейскую мечту, то мы не имеем к этому отношения, — сказал Владимир Путин 19 декабря 2013 года.

Через год в центре внимания главы государства были экономический кризис и присоединение Крыма к России. Путин объяснил проблемы внешними факторами, которые наложились на недостаточную диверсификацию экономики, и пообещал, что ситуация исправится, при самом неблагоприятном стечении обстоятельств через два года.

Также президент рассказал, где проходит тонкая грань между оппозицией и «пятой колонной». По его словам, одни защищают интересы своей Родины, тогда как другие — уже другого государства.

Как только вырвут когти и зубы, тогда мишка вообще не нужен. Чучело из него сделают, и всё. Поэтому дело не в Крыме. Дело в том, что мы защищаем свою самостоятельность, свой суверенитет и право на существование. Вот это мы все должны понять, — подчеркнул российский лидер 18 декабря 2014 года.

2015–2018 годы. «Мы не собираемся изолироваться»

Уже на следующей пресс-конференции в 2015 году Владимир Путин заверил журналистов, что российская экономика миновала пик кризиса, а некоторые отрасли показывают уверенный рост. Много времени экономике глава государства уделил и в разговоре с прессой на следующий год. Путин на цифрах доказывал, что ситуация исправляется, при этом резервов у Центробанка ещё более чем достаточно.

2016 год kremlin.ru

Шла речь и о допинговом скандале. Президент заявил, что Следственный комитет и прокуратура расследуют всё, что связано с применением допинга, и доведут дело до логического завершения.

В позапрошлом году Владимир Путин рассказал о том, как видит Россию в будущем, а также заявил о неспособности несистемной оппозиции предложить реальную повестку дня и намерении баллотироваться на выборы в качестве самовыдвиженца. На прошлогодней пресс-конференции глава государства заявил о масштабных планах сделать российскую экономику пятой в мире по паритету покупательной способности, чему должны помочь национальные проекты.

Россия должна быть современной, политическая система должна быть гибкой, экономика должна быть построена на высоких технологиях, производительность труда должна многократно возрасти, — подчеркнул президент 14 декабря 2017 года.

2019 год. Без кардинальных изменений

В этом году Владимир Путин уже 15-й раз ответит на вопросы журналистов. Как считают эксперты, опрошенные NEWS.ru, темы для разговора с журналистами кардинально не изменятся. В первую очередь они будут касаться социально-экономической сферы, считает профессор факультета политологии МГУ Сергей Володенков.

Уровень жизни, зарплаты, здравоохранение, экология — наиболее актуальные направления, связанные с общественным запросом. Взаимоотношения власти и граждан, неэффективность чиновников с высокой степенью вероятности вновь будут актуализированы на пресс-конференции главы государства в этом году. Также следует прогнозировать блок вопросов, касающихся международной политики. Вопросы санкций, мирного урегулирования на Украине, взаимоотношений с мировыми державами в целом. Сергей Володенков профессор факультета политологии МГУ профессор факультета политологии МГУ

Также эксперт не исключил, что в ходе общения с прессой будут подняты вопросы, связанные с новым сроком президентства и выбором преемника в связи с истечением срока полномочий Владимира Путина.

По мнению президента Российской ассоциации политических консультантов Алексея Куртова, в международной части будут затронуты вопросы отношений России с США, Китаем и Белоруссией, а во внутренней повестке будут обсуждаться импортозамещение, нацпроекты и экология.

Не обойдёт вниманием президент и вопросы внутренней политики, которые наверняка прозвучат в ходе многочасового общения президента с прессой. В первую очередь речь пойдёт о работе губернаторского корпуса, с учётом последних перестановок в Иркутской области и Еврейской автономной области. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Встреча с журналистами должна дать повод для уверенности в будущем и хорошего настроения, уверен руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв.

Вопросы должны дать президенту повод напомнить о достижениях этого года и перспективах развития страны. Но если бы всё ограничилось только этим, стало бы скучно. Так что вопросы о московских протестах, о российско-украинских отношениях, о WADA тоже будут. Константин Калачёв руководитель «Политической экспертной группы» руководитель «Политической экспертной группы»

В прошлом году эксперты отчётливо отметили тенденцию постепенного превращения большой предновогодней пресс-конференции в аналог «прямой линии». В ряды журналистов всё чаще стали попадать те, кто пробрался в Центр мировой торговли не ради «строчки в газете», а ради решения своих проблем.