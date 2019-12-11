https://static.news.ru/photo/f53e263a-1c1d-11ea-be33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Журналист Иван Голунов заявил, что подал заявление в Федеральную службу безопасности (ФСБ) с просьбой о регистрации сообщения о преступлении, касающегося применения к нему насилия и подкидывания наркотических средств сотрудниками правоохранительных органов.

Мы подали заявление о преступлении. Чтобы было зарегистрировано сообщение о преступлении — фальсификации доказательств и применении насилия, — сообщил Голунов «Интерфаксу».

Он просит зарегистрировать сообщение о преступлении с целью установления всех обстоятельств, которые произошли летом.

Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков 7 июня. Через четыре дня глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении преследования в отношении журналиста. После этого своих должностей лишились два генерала — глава УВД по ЗАО Андрей Пучков и руководитель управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин, писал NEWS.ru.