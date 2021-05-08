https://static.news.ru/photo/279d56c8-b0a1-11eb-856b-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Глава России Владимир Путин одним словом оценил парад Победы на Красной площади в Москве. По его словам, мероприятие прошло «отлично». Оно завершилось пролётом авиации, несмотря на сложные погодные условия, передаёт РИА Новости.

Отлично! — заявил политик, отвечая на вопрос, понравился ли ему парад Победы.

В конце парада над Москвой прошёл парадный строй из 76 летательных аппаратов: трёх тяжёлых вертолётов Ми-26, пяти вертолётов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н. За ними следовали самолёты: четвёрка фронтовых бомбардировщиков Су-24 и истребителей Су-35С, стратегический ракетоносец Ту-160 «Белый лебедь» в сопровождении четырёх Су-35С, имитирующие дозаправку в воздухе «танкер» Ил-78 и Ту-160, а также Ил-78 и Ту-95МС, тройка военно-транспортных Ил-76.

Как отметил президент, Россия последовательно отстаивает международное право и будет твёрдо защищать свои национальные интересы и безопасность народа. Глава государства также предостерёг от попыток переписать историю и «оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей».

Торжественный военный парад Победы на Красной площади начался в 10:00. Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что для россиян этот день всегда будет священным, они всегда будут помнить, что величественный подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ.