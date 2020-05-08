Путин о победе в ВОВ: мир через века будет помнить об этом подвиге

https://static.news.ru/photo/1b1f93ec-91f4-11ea-818c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех российских военнослужащих с Днём Победы. Он выразил уверенность, что память об этом сохранится в мире «через десятилетия и века».

Глава государства отметил, что война была героической, справедливой и жертвенной для всего советского народа.

Именно он сокрушил нацизм, разгромил эту чудовищную силу, которая принесла миллионам людей смерть, горе и страдания, — цитирует президента РИА Новости.

По словам Путина, для современных россиян стойкость советских людей всегда будет примером священного отношения к своей земле, а солдаты и офицеры сегодня равняются на мужество и верность присяге фронтовиков.

Торжества по случаю Дня Победы перенесены на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса. Как писал NEWS.ru, традиционные мероприятия ограничились только возложением Путиным цветов к Вечному огню и авиапарадом в небе над крупными городами.