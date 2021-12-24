Путин пообещал новые детские выплаты

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции оценил демографическую ситуацию в России, а также назвал причины демографического провала. Он пообещал новые выплаты детям в ближайшие 1,5 года.

Поднять малыша финансово непросто. Все наши меры направлены на то, чтобы выстроить всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства. На каждом шаге примем соответствующие меры поддержки. Закроем все разрывы, касающиеся возраста ребёнка. И сделаем это в перспективы ближайших 1,5 лет, — рассказал президент.

По словам Путина, необходимо в ближайшее время выстроить окончательную цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства от рождения до окончания школы. По его словам, в 2004 году количество рождений начало расти. И связано это было с улучшением экономической ситуации и расширением горизонта планирования.

Он также подчеркнул, что детей стали меньше рожать из-за изменения приоритета в жизни людей, в том числе в жизни женщин детородного возраста. Сейчас для них главное — это образование, постобразование, карьера и только потом ребёнок, где-то к 30 годам.

Путин отметил, что для решения дeмографической проблемы не нужно использовать инструменты навязывaния, а наоборот показывать, какое это счастье — быть родитeлем.

Ранее сообщалось, что Путин заявил о недостаточности мер поддержки детей. Он отметил, что в стране нет пока целого набора «от рождения и до окончания школы», и попросил правительство над этим поработать.