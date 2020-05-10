Путин 11 мая проведёт совещание по ситуации с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0e1a198e-92ca-11ea-baa1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о намеченном на понедельник, 11 мая, совещании Владимира Путина по ситуации с распространением коронавируса.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь, на совещании будет обсуждаться возможность продления режима нерабочих дней в России. Ранее режим ограничений был введён до конца майских праздников.