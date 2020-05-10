Путин 11 мая проведёт совещание по ситуации с коронавирусом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о намеченном на понедельник, 11 мая, совещании Владимира Путина по ситуации с распространением коронавируса.
Как сообщил ТАСС пресс-секретарь, на совещании будет обсуждаться возможность продления режима нерабочих дней в России. Ранее режим ограничений был введён до конца майских праздников.
Как писал NEWS.ru, ограничительные меры из-за пандемии коронавируса продлили в ряде регионов РФ, в частности в Приморье и в Бурятии. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение более жёстких ограничений в транспорте — обязательное ношение масок и перчаток. Также согласно его указу, временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта
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