Психолог назвала способ избавиться от стресса Психолог Сулим посоветовала наблюдать за своим телом для избавления от стресса

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Распознать стресс можно с помощью наблюдения за своим телом, рассказала РИАМО психолог Софья Сулим. Из-за стресса оно напрягается, также могут возникнуть зажимы в челюсти, невозможность расслабиться или перестать думать о чем-то. Эксперт подчеркнула, что после осознания факта нахождения в стрессе путь к избавлению от него пройден на 90%.

Психолог объяснила, что следующим этапом в борьбе со стрессом является выявление причин его появления. Для этого важно задать себе вопросы насчет главных страхов, которые может испытывать человек в данный момент. Эксперт отметила, что они могут быть связаны с семьей, работой или общей обстановкой в стране или мире.

Причина может быть внутри семьи, на работе, может влиять общая обстановка в стране и мире. Важно понять через вопросы к себе или через работу с психологом свои страхи, что с человеком может самое страшное случиться. Ответы очень типовые и распространенные: люди боятся одиночества, умереть в одиночестве, от бедности, от старости. До этого человек должен еще докопаться, потому что стресс наступает тогда, когда мы не понимаем свои истинные потребности и страхи, — рассказала Сулим.

После этого, по словам психолога, важно подумать, как трансформировать страх. Она пояснила, что для избавления от стресса, нужно действовать вопреки ему. В процессе работы биохимические вещества, которые отвечают за положительные эмоции, перекроют гормон стресса и помогут справиться с ним, уверена эксперт.

Стоматолог Игорь Золотницкий ранее раскрыл влияние стресса на здоровье зубов. По его словам, при стрессе изменяется объем и качество выделяемой слюны, в результате ускоряется развитие кариеса и стоматита. Специалист также добавил, что при психоэмоциональном напряжении наблюдается гиперфункция жевательных мышц, что негативно влияет на стираемость зубов.