В Москве возбудили дело о продаже поддельных справок о COVID-19

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Уголовное дело по факту продажи поддельных справок об отсутствии коронавируса возбудили в Москве, сообщила глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефёдова.

Необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела межрайонной прокуратурой отменено. По результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (сбыт поддельного документа), — подчеркнула она.

По её словам, специалисты Лефортовской межрайонной прокуратуры в порядке надзора изучили материал проверки после обращения представителей частной лаборатории, а также решение об отказе от возбуждения дела, передаёт ТАСС.

Накануне частная лаборатория пожаловалась в правоохранительные органы на сайты, на которых продаются поддельные справки с результатами теста на коронавирус. Силовики опросили в том числе сотрудников издания Daily Storm, которое провело расследование о рынке поддельных документов.

Ранее, как писал NEWS.ru, авиарейс из Москвы в китайский Чжэнчжоу был отменён из-за того, что у всех 190 пассажиров самолёта оказались однотипные результаты теста на коронавирус.