Прокуратура проверит Wildberries из-за нелегальной торговли лекарствами

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Российский интернет-магазин Wildberries

Прокуратура проверит маркетплейс Wildberries из-за нелегальной торговли рецептурными лекарствами от коронавируса, сообщил председатель общественной организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. По его словам, лекарства были куплены продавцом заранее, после чего их перемаркировали и выставили на продажу на Wildberries, пишет Lenta.ru.

Указанное на потребительской упаковке название препарата («Арепливир») и нанесенное там же средство идентификации (код Data Matrix и сопутствующие сведения) скрывались под посторонними стикерами. После отклейки стикера и сканирования кода маркировки выяснилось, что лекарство числится проданным еще задолго до его фактической реализации потребителю, — подчеркнул Павлов.

В своем обращении в прокуратуру общественник указал на признаки сразу четырех административных правонарушений: незаконная продажа рецептурных препаратов, сокрытие названия лекарственного средства и его идентификатора, а также внесение в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения недостоверных данных. Павлов подчеркнул, что указанные нарушения подвергают риску здоровье и жизнь россиян, а значит, имеют повышенную степень общественной опасности.

Ранее Wildberries ввел массовые штрафы за возврат товара. Теперь при отказе от заказанных товаров придeтся заплатить по 100 рублей за каждый.