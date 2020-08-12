Профессор СПбГУ рассказал о «противокоронавирусной» позе в сексе

Заведующий кафедрой инфекционных болезней медицинского факультета СПбГУ профессор Алексей Яковлев поделился советами по профилактике коронавирусной инфекции.
В ходе онлайн-конференции, организованной «Невскими Новостями», Яковлев, кроме традиционных советов мыть руки, носить маски и сбалансированно питаться,
Есть специальный метод безопасного секса. Это позиция «сзади» и в масках — почти полтора метра дистанции! — отметил профессор.
Издание напомнило, что в апреле советы по безопасному сексу во время пандемии коронавируса дал ирландский Минздрав. Рекомендации сводились к двум тезисам: вовсе избегать сексуальной активности со своим партнёром или заменить физический контакт на виртуальный. Также министр здравоохранения Ирландии указал, что при мастурбации нельзя заразиться COVID-19.
Ранее NEWS.ru писал о 20-летнем американце, который во время карантина заработал около $100 тысяч, занимаясь сексом с пожилыми женщинами.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен