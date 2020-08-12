Профессор СПбГУ рассказал о «противокоронавирусной» позе в сексе

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Заведующий кафедрой инфекционных болезней медицинского факультета СПбГУ профессор Алексей Яковлев поделился советами по профилактике коронавирусной инфекции.

В ходе онлайн-конференции, организованной «Невскими Новостями», Яковлев, кроме традиционных советов мыть руки, носить маски и сбалансированно питаться, упомянул позу, в которой можно заниматься сексом с минимальным риском подхватить коронавирус.

Есть специальный метод безопасного секса. Это позиция «сзади» и в масках — почти полтора метра дистанции! — отметил профессор.

Издание напомнило, что в апреле советы по безопасному сексу во время пандемии коронавируса дал ирландский Минздрав. Рекомендации сводились к двум тезисам: вовсе избегать сексуальной активности со своим партнёром или заменить физический контакт на виртуальный. Также министр здравоохранения Ирландии указал, что при мастурбации нельзя заразиться COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал о 20-летнем американце, который во время карантина заработал около $100 тысяч, занимаясь сексом с пожилыми женщинами.