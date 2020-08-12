Житель США заработал сексом во время карантина $100 тысяч

https://static.news.ru/photo/34bba622-dc8d-11ea-adb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Global Look Press

Жительница города Хэмптон американского штата Нью-Йорк Джейми Примак рассказала, что 20-летний сын её девушки за время вызванного коронавирусом карантина заработал примерно $100 тысяч. С апреля он занимался сексом с пожилыми женщинами за деньги.

Молодой человек приехал домой к родителям на время карантина. Во время уборки мать обнаружила у него $100 тысяч наличными, рассказала она в Twitter.

Сначала родственники предположили, что парень продавал наркотики. Однако, когда отец пригрозил сыну, что отнесёт деньги в полицию, сын рассказал о своём способе заработка.

Парень рассказал, что в начале апреля в местном магазине познакомился с богатой пожилой женщиной. Они разговорились, и он поделился, что сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат. Тогда женщина спросила у него, не хочет ли он заработать: она и её подруги готовы были платить по $5 тысяч за секс с молодым человеком, не заражённым COVID-19.

Короче говоря, он занимался с богатыми пожилыми дамами за наличные — по сути, он был Хэмптонской проституткой, — отметила Примак.

Мать вернула деньги женщинам и заявила, что не будет больше говорить об этой ситуации.

Она (девушка. — NEWS.ru) написала мне: «Не смей рассказывать об этом в Twitter. Это не кино». И что же мне теперь делать? — написала автор поста.

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал появление в Сети видеозаписи, на которой сотрудник организации занимается сексом с девушкой на заднем сиденье служебного автомобиля. Мужчину вместе с водителем отстранили от работы без выплаты зарплаты.