Сотрудников ООН отстранили после видео секса в служебной машине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал появление в Сети видеозаписи, на которой сотрудник организации занимается сексом с девушкой на заднем сидении служебного автомобиля. Мужчину вместе с водителем отстранили от работы без выплаты зарплаты.
По словам руководителя объединения, участники инцидента нарушили стандарты поведения международных гражданских служащих,
До этого представитель генсека Стефан Дюжаррик заявлял, что в ООН губоко шокированы и встревожены произошедшим. Он отметил, что произошедшее отвратительно и «идёт вразрез со всем, за что мы выступаем».
Ролик был снят в Тель-Авиве. На нём мужчина в белой футболе занимается сексом с девушкой в красном платье в автомобиле с отметкой о принадлежности организации. На переднем сиденье находился водитель. Вероятно, ролик удалось снять с балкона или их окна, когда машина остановилась в пробке.
Ранее NEWS.ru писал, что олимпийский чемпион, бывший глава Олимпийского комитета Венгрии Жолт Боркаи покинул пост мэра города Дьёр, который занимал с 2006 года. Причиной стал секс-скандал. В Сети появилась запись, на которой экс-спортсмен развлекается на роскошной яхте в компании проституток.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен