Сотрудников ООН отстранили после видео секса в служебной машине

https://static.news.ru/photo/d2d72c6a-bd29-11ea-8103-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал появление в Сети видеозаписи, на которой сотрудник организации занимается сексом с девушкой на заднем сидении служебного автомобиля. Мужчину вместе с водителем отстранили от работы без выплаты зарплаты.

По словам руководителя объединения, участники инцидента нарушили стандарты поведения международных гражданских служащих, передаёт Daily Mail. Оба нарушителя были сотрудниками наблюдательной миссии за выполнением условий перемирия в Иерусалиме.

До этого представитель генсека Стефан Дюжаррик заявлял, что в ООН губоко шокированы и встревожены произошедшим. Он отметил, что произошедшее отвратительно и «идёт вразрез со всем, за что мы выступаем».

Ролик был снят в Тель-Авиве. На нём мужчина в белой футболе занимается сексом с девушкой в красном платье в автомобиле с отметкой о принадлежности организации. На переднем сиденье находился водитель. Вероятно, ролик удалось снять с балкона или их окна, когда машина остановилась в пробке.

Ранее NEWS.ru писал, что олимпийский чемпион, бывший глава Олимпийского комитета Венгрии Жолт Боркаи покинул пост мэра города Дьёр, который занимал с 2006 года. Причиной стал секс-скандал. В Сети появилась запись, на которой экс-спортсмен развлекается на роскошной яхте в компании проституток.