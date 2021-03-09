Призывников освободят от прохождения медкомиссии для получения отсрочки

https://static.news.ru/photo/f9a13b5e-8161-11eb-8f75-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Призывники, которые имеют право на отсрочку не по состоянию здоровья, будут получать её без прохождения медосмотра. Законопроект по этому вопросу принят в первом чтении Госдумой.

Новшество позволит снизить количество случаев освидетельствования на 50% от количества призывников, подлежащих призыву. Также документ позволить повысить эффективность медицинской проверки тех россиян, у кого нет отсрочек от службы в армии, пишет URA.RU.

На сегодня медосмотр проходят все без исключения призывники. Это касается и тех, кому отсрочка предоставлена по другим обстоятельствам. Это могут быть семейное положение или учёба в вузе. Им предоставят возможность проходить медкомиссию по заявлению.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на днях заявил, что в правительстве не обсуждают отмену военной службы по призыву, подчеркнув, что это «конституционная обязанность» россиян. Между тем большинство европейских соседей России с обязательной военной службой давно попрощались, сделав ставку на контрактников.