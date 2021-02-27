В ожидании русских: в каких условиях служат призывники в Европе

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на днях заявил, что в правительстве не обсуждают отмену военной службы по призыву, подчеркнув, что это «конституционная обязанность» россиян. Между тем большинство европейских соседей России с обязательной военной службой давно попрощались, сделав ставку на контрактников. Однако восемь стран Евросоюза до сих пор продолжают рассылать своим гражданам повестки, причём как мужчинам, так и женщинам. NEWS.ru разобрался, зачем Европе солдаты-срочники, в каких условиях они служат и почему отказавшиеся от призыва страны заговорили о его возвращении.

Беспокойное соседство

Волна отказов от призывной службы накрыла Европу после окончания холодной войны: в отсутствие военной угрозы со стороны СССР эта практика показалась большинству европейских государств излишней. В той или иной форме повестки в армию сохранились в восьми государствах ЕС — Австрии, Кипре, Дании, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве и Швеции. Кроме того, продолжают призывать в армию Норвегия и Швейцария, не входящие в Евросоюз, но аффилированные с ним.

Причины для сохранения срочной службы разнятся. Австрия и Швейцария рассматривают её как защиту нейтралитета своих государств. Не входя в НАТО, в вопросах обороны они могут положиться только на себя. В скандинавских государствах это скорее дань традиции. Например, в Дании 98% личного состава ВС формируется на добровольной основе и лишь 2% набирается по призыву. Но в основном на сохранение этой практики европейцев толкает наличие воинственных соседей. Для Финляндии, Швеции, Эстонии и Литвы это Россия, для Греции и Кипра — Турция. Швеция и Финляндия к тому же не входят в Североатлантический альянс.

Во многих государствах ЕС призыв на военную службу был приостановлен, но не отменён. Например, молодые люди в Нидерландах до сих пор получают повестки, но они служат скорее рекламой контрактной службы и ни к чему не обязывают. Тем не менее присоединение Крыма и события на востоке Украины послужили толчком к возвращению к срочной службе. Так, Швеция снова начала рассылать повестки в 2017 году, а Литва — в 2015-м.

Только Швеция и Норвегия обязывают служить представителей обоих полов. В Австрии, на Кипре, в Греции и Литве в солдаты набирают только мужчин. В Эстонии, Финляндии и Дании женщины могут пойти в армию в качестве добровольцев. Дольше всего призывники служат на Кипре — местные солдаты-срочники проводят в казармах два года. А вот жители Финляндии могут отделаться всего 5,5 месяца. В остальных европейских государствах обязательная служба длится 9–12 месяцев. Как и в России, она может быть заменена гражданской по религиозным, идеологическим или медицинским причинам.

Где платят больше?

puolustus/facebook.com

В Евросоюзе понимают, что служба в армии вдохновляет далеко не всех, кто получил повестку, поэтому предлагают солдатам различные бонусы. В Швеции призывникам выдают суточные в размере 4380 шведских крон в месяц (около 40 тыс. рублей), а также предлагают взять на себя часть платы за обучение в университете (максимум 39 420 шведских крон, или около 350 тыс. рублей) и оплатить вступительные экзамены (не более двух попыток).

В Финляндии призывникам-мужчинам выдают по €156 в месяц (14 тыс. рублей), а женщинам-добровольцам — всего по €15 (1350 рублей). Зато финская армия хвастается сытными обедами с возможностью выбора блюд и размера порций, а также залами отдыха с бесплатным кофе и сладостями. Каждому солдату положена отдельная комната в казарме, но во время полевых учений срочники живут в палатках, рассчитанных на 10–20 человек, предупреждают рекрутов в финском Министерстве обороны.

В Литве размер суточных для солдат зависит от их усердия. «Отличники» получают €156 (14 тыс. рублей) в месяц, «троечники» — €78 (7 тыс. рублей). Для добровольцев эта сумма выше — €202 и €101 соответственно. После прохождения армейской службы они получают бонусы при поступлении в университеты. Кроме того, в течение 3–6 месяцев работодатель солдата запаса будет получать субсидии от государства. Это сделано, чтобы увеличить шансы призывников трудоустроиться после увольнения в запас.

А вот горькую пилюлю рекрутов в Греции и на Кипре почти ничем не пытаются подсластить. Солдаты там живут в общих казармах и получают всего около €8 (720 рублей) в месяц на карманные расходы, регулярно жалуясь , что тяжёлые условия подтачивают их душевное здоровье. Так, около 20% призывников на Кипре заканчивают службу досрочно по психологическим причинам. При этом островное государство призывает на службу не только своих граждан, но и людей кипрского происхождения из-за рубежа.

В Греции же главной проблемой солдат запаса становится высокая безработица, подскочившая ещё больше на фоне пандемии. Работодатели в этой стране не получают бонусов за наём отслуживших, поэтому молодые люди зачастую оказываются в проигрышном положении по сравнению с конкурентами на рынке труда.

Призыв снова в моде

bundesheer/facebook.com

В последние годы в Европе всё чаще говорят о возвращении к той или иной форме службы на благо государства, и война на Украине здесь далеко не главная причина. ЕС после миграционного кризиса ищет пути консолидации наций и борьбы с популизмом, поэтому «укол патриотизма» в виде срочной службы многим кажется логичным решением.

Первой по этому пути пошла Франция. В 2017 году президент Эммануэль Макрон заявил о планах ввести «национальную службу» продолжительностью в месяц для всех молодых людей страны. Она состоит из двух недель тренировок и двух недель работы на благотворительную или государственную организацию. Тестовый период проекта стартовал в 2019 году. Пока что участие в нём добровольное, но его планируется сделать обязательным с 2026 года.

В рамках «национальной службы» французская молодёжь учится оказывать первую помощь, ориентироваться по картам и обороняться. Противники идеи Макрона из других партий обращают внимание на высокую стоимость проекта и неясные задачи. Ведь если участие в нём будет принудительным, эффект от уроков патриотизма может получиться обратным.

Правящая партия Германии ХДС с 2018 года обсуждает возможность ввести обязательную службу сроком на год, в том числе и для беженцев, чтобы способствовать их интеграции в общество. Но особенно популярна идея призыва в рядах европейских правых популистов. За возвращение к подобной практике в разное время выступали итальянская партия «Лига», французский «Национальный фронт» и испанский Vox.

На экспертном уровне оценивается и возможность создать единую армию Евросоюза, чтобы меньше полагаться на НАТО. Центр оперативного взаимодействия армий Европы Finabel считает , что подобная практика укрепит интеграцию стран ЕС, так как, помимо тренировок в родной стране рекрута, будет включать в себя релокацию в другое европейское государство. Таким образом, получится нечто вроде системы студенческого обмена Erasmus, но с военным уклоном.

Однако это предложение, скорее всего, будет сложно реализовать на практике из-за дороговизны. Далеко не все европейские государства выполняют требование НАТО тратить как минимум 2% от своего ВВП на оборону, а создание параллельной структуры потребует от них ещё больших вложений при довольно туманных преимуществах.