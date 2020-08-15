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Правозащитник попросил ГП проверить видео с нерадивым отцом из Сочи

18:35, 15 августа 2020
Иван Мельников Иван Мельников Фото: vk.com/idivanm

Замглавы российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить на предмет наличия состава преступления видеоролик из Сочи, в котором мужчина держит младенца за ногу вниз головой.

По мнению правозащитника, действия мужчины, предположительно являющегося отцом ребёнка, могут подпадать под статью о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Он также попросил проверить инцидент на наличие оснований для привлечения мужчины не только к уголовной, но и административной ответственности, и временного изъятия ребёнка из семьи для обеспечения его безопасности

Прошу провести оперативную проверку по обращению и принять меры по защите прав несовершеннолетнего гражданина РФ, — цитирует ТАСС обращение Мельникова.

Кроме генпрокурора, правозащитник обратился к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой.

Как писал NEWS.ru в Instagram некоторое время назад появилось видео, на котором мужчина держит малыша за ногу, размахивает им и качает вверх-вниз. Ближе к концу видео младенец начинает плакать. Проверку по установлению достоверности видео проводит МВД по Краснодарскому краю.

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