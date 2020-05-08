Правительство одобрило изменение закона о положении иностранцев в РФ

https://static.news.ru/photo/2c90a0a0-912a-11ea-9ea5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кабмин внесёт в Государственную думу проект поправок в закон о правовом положении иностранцев на территории России. Документ предполагает распределение квот на проживание в соответствии с решением специальных комиссий, которые будут созданы в регионах.

Инициатива направлена на распределение квот в зависимости от миграционной ситуации в конкретном субъекте федерации, говорится на сайте правительства.

Ранее NEWS.ru писал, что иностранные граждане получили право до 15 июня трудиться в Москве без патента или рабочей визы. Полиция освободила иностранных рабочих и работодателей от платы за действующие патенты, заморозив действие этих документов на 90 суток. Столичные предприятия, имеющие квоту на иностранных сотрудников, смогут трудоустраивать мигрантов, которые законно прибыли в Россию, но до этого момента не могли законно трудоустроиться.