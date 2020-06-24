«Правильно сказал»: Ройзман оценил заявление Макаревича о параде Победы

https://static.news.ru/photo/b9c7d3c6-b641-11ea-8f68-fa163e074e61_660.jpg Евгений Ройзман Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман поддержал лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, который сказал, что потерял интерес к параду Победы. Об этом политик написал в Twitter.

Правильно сказал. Вот незахороненных солдат надо похоронить, — отметил Ройзман.

Макаревич ранее заявил о том, что ему парад Победы не нужен. При этом музыкант с ностальгией вспоминает парады своего детства, на которые очень любил ходить.

Макаревич не раз обрушивался с критикой на действия российского руководства. Он выступал против возвращения Крыма в состав России и заявлял, что полуостров надо было просто купить и не портить отношения с Украиной. При этом весной 2019 года артист также вступал в дискуссии со своими коллегами, поддерживающими вхождение Республики Крым в состав страны.

24 июня на брусчатку Красной площади во время парада Победы выходили более 14 тыс. военных, 234 единицы наземной военной техники и 75 единиц авиации. Гостями парада стали главы Сербии и Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии.

Как писал NEWS.ru, ранее сенатор Алексей Пушков после критики парада Победы от Макаревича прокомментировал мнение артиста и назвал его «внутренним эмигрантом».