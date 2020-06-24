«Правильно сказал»: Ройзман оценил заявление Макаревича о параде Победы

Макаревич ранее заявил о том, что ему парад Победы не нужен. При этом музыкант с ностальгией вспоминает парады своего детства, на которые очень любил ходить.
Макаревич не раз обрушивался с критикой на действия российского руководства. Он выступал против возвращения Крыма в состав России и заявлял, что полуостров надо было просто купить и не портить отношения с Украиной. При этом весной 2019 года артист также вступал в дискуссии со своими коллегами, поддерживающими вхождение Республики Крым в состав страны.
24 июня на брусчатку Красной площади во время парада Победы выходили более 14 тыс. военных, 234 единицы наземной военной техники и 75 единиц авиации. Гостями парада стали главы Сербии и Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии.
Как писал NEWS.ru, ранее сенатор Алексей Пушков после критики парада Победы от Макаревича прокомментировал мнение артиста и назвал его «внутренним эмигрантом».