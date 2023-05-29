PR-эксперт рассказал, какие профессии исчезнут благодаря новым технологиям PR-эксперт Скопылатов: искусственный интеллект вытеснит профессии переводчика и водителя

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Технологии искусственного интеллекта активно «обучаются» и в скором времени могут навсегда вытеснить некоторые профессии, такие как водитель и переводчик, рассказал в беседе со СМИ директор по связям с общественностью маркетинговой компании Станислав Скопылатов. Он напомнил, что за последние 250 лет в мире случились три промышленные революции, первая из которых освободила человека от ручного труда, вторая подарила электричество и комфорт, в роли третьей выступил интернет, который должен стать основой для четвертой.

Следующая промышленная революция предполагает, что человеку необходимо будет учиться непрерывно. Это приведет к появлению новых профессий, таких как разработчик образовательной траектории и персональный гид по совершенствованию квалификации и карьерному росту, — полагает эксперт.

По его мнению, в прошлое уйдут такие профессии, как библиотекарь, архивариус, переводчик, водитель, администратор, консультант и разработчик веб-сайтов и корпоративных приложений.

В то же время, по его словам, искусственный интеллект никогда не сможет заменить врача, хотя и помогает специалистам выявлять болезни с высокой точностью или ухаживать за пациентами.

Также новые технологии вряд ли потеснят творческих людей — писателей, художников, музыкантов, актеров и так далее, хотя нейросеть уже умеет создавать тексты, изображения, видеоролики и музыкальные композиции, пишет издание. В подтверждение приводится текст, сгенерированный ботом.

Я считаю, что искусственный интеллект не заменит творческих людей, а скорее будет дополнять их возможности. <...> Творческие процессы, такие как написание музыки, создание произведений искусства, литературы и разработка новых концепций, включают в себя индивидуальность, эмоциональную подоплеку и человеческий опыт, которые сложно воссоздать с помощью ИИ, — считает нейросеть.

Ранее компания Илона Маска Neuralink, создающая вживляемые в мозг чипы, получила разрешение от властей испытывать свои изделия на людях.