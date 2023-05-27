Маску разрешили чипировать мозг людей: зачем это надо, насколько опасно Какие проблемы человечества может решить изобретение компании Илона Маска

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Компания Илона Маска Neuralink, создающая вживляемые в мозг чипы, сможет испытывать свои изделия на людях. Соответствующее разрешение выдало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Весной 2021 года компания демонстрировала миру обезьяну с вживленным в череп имплантатом, который позволил макаке играть в компьютерную игру силой мысли. Какие проблемы человечества может решить изобретение компании Маска и насколько опасна такая операция — в материале NEWS.ru.

Что именно собирается делать компания Маска

Накануне компания Илона Маска сообщила на своей странице в Twitter, что в FDA одобрили запуск «первого клинического исследования на людях».

«Это результат невероятной работы команды Neuralink в тесном сотрудничестве с FDA, он представляет собой важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям», — заявили в компании, добавив, что набор добровольцев для клинического испытания еще не открыт.

Как пишет Reutres, с 2019 года Илон Маск несколько раз анонсировал испытания чипов на людях, однако разрешение FDA Neuralink запросила только в начале 2022 года. Тогда регулятор отклонил заявку. Основные проблемы, по словам сотрудников Neuralink, были связаны с литиевой батареей чипа, возможностью миграции проводов имплантата внутри мозга и проблемой безопасного извлечения устройства без повреждения человеческих тканей.

В декабре 2022 года Маск анонсировал, что изучение продукции Neuralink на человеке может начаться уже через полгода.

Фото: Neuralink Компания Илона Маска Neuralink продемонстрировала нейрочип, предназначенный для передачи сигналов между мозгом и компьютером

Для чего нужны изделия Neuralink и как они устроены

Илон Маск создал Neuralink в 2016 году, а уже в 2019-м представил прототип главного продукта компании — вживляемого в мозг чипа, который можно подключить к компьютеру. Основной целью Neuralink он называл создание интерфейса «мозг — компьютер», чтобы в будущем позволить людям устранить последствия травм головного и спинного мозга и восполнить утраченные способности с помощью имплантата.

Предполагается, что благодаря такому решению люди с параличом или другими проблемами опорно-двигательного аппарата получат возможность силой мысли управлять, например, смартфонами или компьютерами.

Также Маск обещал, что Neuralink даст людям возможность быстрой хирургической установки устройств с функциями, варьирующимися от лечения ожирения, аутизма, депрессии или шизофрении до веб-серфинга и телепатии. В конце концов, по его мнению, такие чипы превратят людей в киборгов, которые смогут отражать угрозу со стороны разумных машин с искусственным интеллектом.

В основе устройства лежат гибкие нити толщиной от 4 до 6 микрометров — в каждой из них находятся несколько электродов, которые фиксируют импульсы мозга в виде электрических сигналов и передают на расположенный за ухом приемник. От последнего в перспективе разработчики хотят отказаться в пользу передачи информации непосредственно на внешнее устройство.

В компании Маска поясняют, что нити вживляются в мозг специальная машинкой, которая может встраивать до шести устройств в минуту, избегая кровеносных сосудов, что снижает опасность воспаления тканей.

Фото: Neuralink Мозговой имплантат, разработанный компанией Илона Маска Neuralink

На ком уже испытывали чипы

Как писал Bloomberg в 2019 году, на тот период технология вживления чипов успешно была опробована на мышах. Из примерно двух десятков попыток внедрить грызунам имплантаты в 87% случаев это увенчалось успехом. В одном из экспериментов вставленные в мозг мыши нити по USB-кабелю соединили с компьютером. В результате количество полученных Neuralink данных о мозговой активности животного оказалось на порядок выше, чем могли распознавать аналогичные устройства.

В апреле 2021 года Neuralink обнародовал видео с обезьяной, которая силой мысли играла на компьютере в видеоигру Pong. В августе 2021-го компания Маска показала новое видео с игрой подопытной макаки, только вместо компьютера используется смартфон.

«Импланты в мозге и под кожей вместо разъема — беспроводный передатчик. Обезьяна по кличке Пейджер считает, что она играет в пинг-понг на экране при помощи джойстика (зарплата за баллы — сладкий сок), но на самом деле джойстик уже давно отключен от смартфона, и сигналы читаются напрямую из мозга», — объяснял в своем Telegram-канале популяризатор науки Илья Колмановский.

Как заявлял до этого Илон Маск, вживленный имплант незаметен, а обезьяна «была счастлива». Однако Группа по защите прав животных обвинила компанию Neuralink в том, что она подвергает испытуемых обезьян «крайним страданиям». Активисты утверждали, что в ходе экспериментов из 23 обезьян якобы выжили только восемь.

В мае 2023 года законодатели США призвали регулирующие органы расследовать, способствовал ли состав группы, наблюдающей за испытаниями Neuralink, неудачным и поспешным экспериментам. Сейчас деятельность компании Илона Маска проверяют американские Минсельхоз и Минтранс.

Фото: Neuralink/Keystone Press Agency/Global Look Press Обезьяна в экспериментах Neuralink

Кто ещё кроме Маска занимается разработкой имплантатов для мозга

После новостей про обезьяну с вживлённым чипом в 2021 году издание Technology review рассказало об американце Натане Коупленде, который оказался обездвиженным в результате автокатастрофы. Около восьми лет он живет с имплантатами, которые переводят сигналы нейронов в команды. Это позволяет мужчине работать на компьютере и играть в видеоигры. Также он может управлять роботизированной рукой силой мысли. В 2014 году он принял участие в исследовании Питтбургского университета, ученые которого занимались теми же задачами, что Neuralink.

В мае 2021 года нейрофизиологи из США рассказали, как в ходе испытаний нового мозгового имплантата и связанной с ним компьютерной системы им удалось вернуть парализованному мужчине способность писать рукой текст со скоростью, сравнимой с показателями здоровых людей. На поверхности коры головного мозга испытуемого закрепили два миниатюрных датчика, каждый из которых нёс массив из 100 супертонких электродов. Датчики отправляли сигналы с нейронов на компьютер.

Программа обучалась распознаванию паттернов активности клеток мозга в моменты, когда мужчину просили представить, что он пишет текст от руки. С помощью этого оборудования он смог написать текст со скоростью 16 слов в минуту. Новую технологию разработал исследовательский консорциум BrainGate под руководством Джейми Хендерсона из Стэнфордского университета. Его специализацией являются разнообразные виды интерфейсов «мозг — компьютер».

В июле 2022 года австралийский стартап Synchron установил нейрокомпьютер в мозг парализованного человека. Устройство ввели в кору головного мозга через яремную вену, которая располагается на шее. Разработчики нейрокомпьютерного интерфейса заявляли, что испытуемый сможет не только набирать текстовые сообщения, но просматривать почту, совершать онлайн-покупки и выполнять другие задачи.

На днях научное сообщество обошла новость об исследовании университета Лозанны, в котором говорилось о прикованном к постели 40-летнем голландце, попавшем в ДТП 12 лет назад. Мужчина получил возможность ходить благодаря стимуляторам, имплантированным в головной и спинной мозг. Он может пройти расстояние от 100 до 200 метров на костылях даже при выключенных стимуляторах.

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Для чего могут использоваться такие чипы

Как рассказала NEWS.ru популяризатор науки и публицист Ирина Якутенко, такие устройства можно использовать, чтобы стимулировать работу разных зон мозга. Например, имплантаты, которые установили голландцу, считывают сигналы мозга и передают их через другие устройства на мышцы.

«Но это не iPhone — такого нет в массовом производстве. Это область знаний, которая только развивается и делает первые шаги. Приспособления для парализованных, позволяющие им печатать или ходить, существуют давно. Но пока это не сильно массовая история. И в основном это попытки восстановить какие-то функции, которые были утеряны тем или иным человеком в ходе травм», — пояснила Якутенко.

Здоровому человеку такие устройства могут быть нужны, например, для того, чтобы управлять умным домом силой мысли. Но, по словам собеседницы NEWS.ru, пока это выглядит как фантастика.

«Теоретически это, наверное, можно было бы сделать. Но вряд ли найдётся много людей, кто захочет себе вживить в голову чип, чтобы включать свет в квартире или публиковать твиты силой мысли. Большого практического смысла в этом нет», — добавила Якутенко.

По её словам, такие манипуляции требуют проведения операции на мозге, что сопряжено с риском заражения, «если в мозгу стоит какое-то устройство». По мнению Ирины Якутенко, если вживлять чип для обретения возможности ходить, риск оправдан, но «для каких-то развлекательных целей это весьма сомнительно».