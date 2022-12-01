Илон Маск назвал сроки начала испытаний чипов на людях Илон Маск допустил, что испытания чипов на людях начнутся через полгода

Фото: Global Look Press

Илон Маск

Производитель чипов для мозга Neuralink может начать испытывать свою продукцию на людях уже через полгода, заявил в ходе презентации основатель компании Илон Маск. Предприниматель указал, что сотрудники компании перед соответствующими тестами должны убедиться, что устройство будет работать корректно, прежде чем внедрять его в тело человека. Трансляция презентации велась на YouTube-канале Neuralink.

Я думаю, что мы отправили большую часть наших документов в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), и, вероятно, где-то через полгода мы сможем вживить Neuralink в человека, — сказал бизнесмен.

В Neuralink заверили, что работают над тем, чтобы развеять опасения FDA относительно перегрева устройства, а также токсичных химических веществ, которые могут просочиться в мозг из имплантата и вызвать повреждения.

Маск заявил, что планирует вживить чип и самому себе.

Ранее Маск пообещал, что сделает свой смартфон, если его социальную сеть Twitter уберут из основных магазинов приложений. К этому его призвал один из пользователей. При этом Маск выразил надежду, что iPhone и Google на подобное не пойдут.

В ноябре физик-математик Андрей Масалович заявил, что у России есть необходимый потенциал для внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) во все сферы. По словам ученого, в стране еще со времен СССР осталось много выдающихся математиков, которые также занимались разработками искусственного интеллекта. Также эксперт напомнил о российском «Илоне Маске в юбке» — предпринимательнице Ольге Усковой, которая занимается производством беспилотных комбайнов. По его мнению, она могла бы расширить сферу деятельности.