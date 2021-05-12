Новый имплант вернул парализованному способность писать

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Нейрофизиологам из США в ходе испытаний нового мозгового импланта и связанной с ним компьютерной системы удалось вернуть парализованному мужчине способность писать со скоростью, сравнимой с показателями здоровых людей. Учёные описали свою работу в статье для журнала Nature.

Новую технологию разрабатывает исследовательский консорциум BrainGate, специализацией которого являются разнообразные виды интерфейсов «мозг — компьютер». Руководит проектом Джейми Хендерсон из Стэнфордского университета. Добровольцем для испытаний последней модели импланта выступил 65-летний мужчина с повреждением позвоночника. На поверхности коры его головного мозга закрепили два миниатюрных датчика, каждый из которых нёс массив из 100 супертонких электродов. Датчики отправляли сигналы с нейронов на компьютер.

Программа обучалась распознаванию паттернов активности клеток мозга в моменты, когда испытуемого просили представить, что он пишет текст от руки. С помощью этого оборудования мужчина смог написать текст со скоростью 16 слов в минуту, точность распознавания букв программой составила около 95%. Учёные утверждают, что большинство людей в возрасте старше 65 лет пишут только на 25% быстрее.

Новая технология пока находится в стадии прототипа. Установка состоящего из двух датчиков импланта требует опасной инвазивной процедуры, систему требуется калибровать заново под каждого пациента, а её нейросети используют дорогие вычислительные мощности.

В феврале предприниматель Илон Маск сообщил, что специалистам его компании Neuralink удалось вживить в мозг обезьяны чип, что сделало её способной играть в видеоигры. В августе 2020 года он заявлял, что подобное устройство было успешно имплантировано в мозг свиньи.