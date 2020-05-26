Познер заметил политические амбиции у Михалкова

https://static.news.ru/photo/3af1bc38-9f7b-11ea-91ff-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссёр Никита Михалков обладает серьёзными политическими амбициями. Такое мнение высказал телеведущий Владимир Познер.

Журналист также прокомментировал передачу артиста о чипировании людей. Он не может поверить в то, что Михалков, обладая таким умом, может верить в такие вещи.

Он себя видит российским Периклом (один из отцов-основателей афинской демократии. — NEWS.ru). У него есть политические амбиции, — отметил публицист в интервью в программе «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе».

По его словам, страсть к политике у Михалкова проявляется во всём, что он делает. Кроме того, режиссёр посвятил половину выпуска журналисту. Это было приятной неожиданностью для журналиста.

Ранее NEWS.ru писал, что Михалков обвинил в цензуре государственный телеканал «Россия 24», где были сняты с эфира повторы его программы «Бесогон ТВ». В передаче речь шла о вероятной связи Билла Гейтса с распространением коронавируса, всеобщем чипировании и «числе зверя». По мнению Михалкова, глобальная цель американского миллиардера, разрабатывающего вакцину от COVID-19, заключается в сокращении населения планеты. Его позицию поддержал депутат Госдумы Евгений Фёдоров.

О санкциях Генпрокуратуры в связи с распространением в федеральном телевизионном эфире подобной информации официально не сообщалось.