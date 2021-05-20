Познер назвал людей со «старыми мозгами» во власти проблемой России

https://static.news.ru/photo/cb656312-b98f-11eb-b707-96000091f725_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

То, что Россия управляется людьми со «старыми мозгами», — серьёзная проблема страны, считает телеведущий Владимир Познер. Такое заявление он сделал в ходе марафона «Новое знание», который транслировался в Сети.

[Хотелось бы, чтобы люди, которые] ходили в советскую школу, были пионерами, комсомольцами, членами КПСС, — чтобы эти люди постепенно ушли [из власти]. Считаю, что тот факт, что до сих пор наша страна управляется этими людьми, это проблема серьёзная, — подчеркнул журналист.

Он отметил, что такие люди сформировались в обществе, которого больше нет. Теперь они попали в новые условия и не должны управлять страной «своими старыми мозгами». Он выразил надежду, что через 10 лет такие изменения произойдут.

Тогда, будем надеяться, Россия будет серьёзно меняться, станет более демократичной, либеральной, открытой, а люди будут готовы выслушивать чужое мнение без злобы, — заключил Познер.

В марте президент Владимир Путин поставил подпись под федеральным законом о снятии возрастных ограничений для государственных служащих, назначаемых президентом. Инициатива нововведения принадлежит самому Путину. Её поддержали в правительстве и думском комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Кроме того, 5 апреля Путин подписал закон, который «обнуляет» его предыдущие сроки на посту главы государства и позволяет ему ещё два раза занять эту должность.