https://static.news.ru/photo/ec201f7c-e83d-11e9-a6e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: 52mchsgov/vk.com

Туристы, пострадавшие в ДТП с автобусом в Нижегородской области, были застрахованы и получат выплату, размер которой зависит от степени тяжести травм.

Транспортная страховка была оформлена на всех туристов. Конечно, будем выплачивать. Сейчас они все проходят медицинское освидетельствование. Размер выплаты будет зависеть от степени тяжести травм, — сообщила ТАСС представитель турфирмы «Синай» Евгения Козлова.

В тургруппу вошли жители Саратова и Энгельса. 5 октября для них провели экскурсию в Нижнем Новгороде, на следующий день они должны были побывать в Большом Болдино, но по пути случилась авария. Те, кто от медицинской помощи отказался, в скором времени будут отправлены в Саратов, семерых госпитализированных вывезут позже.

Как писал News.ru, туристический автобус опрокинулся в Нижегородской области. Авария произошла около села Паново-Осаново в Гагинском районе неподалёку от столицы региона. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и транспортное средство завалилось на бок. В автобусе помимо водителя находились 28 туристов. Они направлялись из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Александра Пушкина. 20 человек получили травмы.

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) намерена проверить предприятие, которому принадлежит этот автобус.